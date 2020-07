Stasera in tv film | Lion (2016): trama, cast e trailer, oggi 26 luglio

Lion – La strada verso casa, film del 2016 diretto dal regista Garth Davis, si basa sulla storia vera raccontata nel libro di memorie intitolato La lunga strada per tornare a casa: tutti i dettagli sulla pellicola che andrà in onda oggi, 26 luglio

Il film che andrà in onda oggi, 26 luglio, su Canale 5 alle ore 21.20 prende ispirazione dalla storia vera raccontata nel libro di memorie scritto da Saroo Brierley. Pellicola pluripremiata e particolarmente apprezzata dalla critica, Lion – La strada verso casa mostra come nonostante le vicende della vita possano portarci lontani dalle nostre origini a queste, inevitabilmente, prima o poi finiamo per tornare.

Scopriamo insieme la trama della pellicola di Canale 5.

Lion, trama

Saroo ha cinque anni e appartiene a una famiglia povera dell’India centrale, in Khandwa. Una notte chiede al fratello maggiore di poter lavorare in una stazione vicina al loro villaggio con l’intento di contribuire al sostentamento economico del nucleo familiare. Il piccolo, però, a causa della stanchezza si addormenta e quando si sveglia non trovando il fratello inizia a cercarlo su un treno fermo e deserto. La locomotiva, tuttavia, parte improvvisamente portandolo con sé fino a Calcutta, a 1600 km di distanza da casa. Saroo, non riuscendo a trovare il modo di tornare indietro, cerca di sopravvivere come può in strada. Un uomo, vedendolo in difficoltà, decide di aiutarlo e si premura che venga pubblicata la sua foto perché possa ritrovare la sua famiglia. Non ricevendo responso, il bimbo viene portato in orfanotrofio e in seguito adottato da due australiani. Divenuto adulto, e disposto di mezzi adeguati, cercherà di ritrovare il villaggio natale e la sua famiglia d’origine.

Lion, film cast:

Dev Patel (Saroo Brierley)

Nicole Kidman (Sue Brierley)

Rooney Mara (Lucy)

David Wenham (John Brierley)

Sachin Joab (Bharat)

Pallavi Sharda (Prama)

Emilie Cocquerel (Annika)

Arka Das (Sami)

Abhishek Bharate (Guddu Khan)

Sunny Pawar (Saroo, bambino)

Divian Ladwa (Mantosh Brierley)

Priyanka Bose (Kamla Munshi)

Deepti Naval (Saroj Sood)

Tannishtha Chatterjee (Noor)

Rita Boy (Amita)

Nawazuddin Siddiqui (Rawa)

Lion – La strada verso casa, trailer del film

