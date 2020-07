Stasera in tv | A Raccontare Comincia Tu: anticipazioni di oggi, 26 luglio

Stasera in televisione ad A Raccontare Comincia Tu Raffaella Carrà porterà Sophia Loren: tutte le anticipazioni sul programma in onda oggi, 26 luglio

Il programma di intrattenimento A Raccontare Comincia Tu, condotto da Raffaella Carrà verrà trasmesso su Rai 3 alle ore 21.20 e incentrato su una delle maggiori eccellenze italiane del cinema del nostro tempo: Sophia Loren.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sull’intervista.

A Raccontare Comincia Tu con Sophia Loren

Raffaella Carrà con il suo programma giunge stasera nei luoghi cari di Sophia Loren, nella sua casa a Ginevra, dove il tempo passato prenderà forma procedendo a ritroso nei suoi ricordi. Sia diva che semplice ragazza, l’attrice ha saputo incarnare da sempre tanti contrasti armonizzandoli grazie alla sua innata (e indiscussa) eleganza. Un’intervista che somiglia più a un incontro fra amiche di lunga data, due “sorelline” la cui strada artistica è parsa intrecciarsi a più riprese e separarsi in tanti altri momenti della loro carriera.

“Avere fiducia in te stessa può farti realizzare i tuoi sogni” – Sophia Loren

Dalle difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia in gioventù, alla scelta di partecipare a Miss Italia sino al successo internazionale, Sophia Loren si racconta mostrandosi come donna più che come personaggio. Oltre le luci patinate di Hollywood, oltre l’icona del cinema e della bellezza, la Loren mostra la sua essenza più vera e una fedeltà a se stessa che la maggior parte degli artisti, diversamente da lei, non è stato in grado di mantenere.

Tante curiosità e aneddoti verranno a galla nell’intima chiacchierata fra due donne che, al di là di ogni altra somiglianza, sono state accumunate dall’aver avuto fiducia in se stesse prima di chiunque altro.

