Un rapporto completo con sesso in spiaggia di fronte a diversi altri bagnanti. Una coppia dà ‘il meglio di sé’ non curandosi della presenza di molti.

Due turisti fanno sesso in spiaggia davanti a tutti. Il fatto si è verificato a Ravenna, nell’area riservata ai naturisti al Lido di Dante. La coppia non ha saputo contenere i propri bollenti spiriti, dandosi da fare davanti a diversi altri bagnanti.

Qualcuno ha avvertito le autorità, che al loro arrivo hanno fermato i novelli Paolo e Francesca prendendo le loro generalità e denunciandoli per oltraggio al pubblico pudore. I ‘colpevoli’ sono un uomo originario della provincia di Napoli ed una donna proveniente dall’area di Verona. Tutti e due hanno all’incirca 40 anni di età.

Sesso in spiaggia, arriva una maxi multa per i due amanti

La Polizia Locale di Ravenna ha fermato la coppia nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2020, verso le ore 16:30. E gli agenti hanno anche sentito alcuni dei presenti in qualità di testimoni. Il lui della coppia dagli istinti incontenibili ha anche difeso l’operato suo e della propria partner, dicendosi convinto di non stare facendo niente di male. Ed affermando che in quella fare sesso in spiaggia lì non rappresenta una infrazione della legge. Purtroppo per lui non è così, ed ora è arrivata una multa estremamente pesante. L’uomo e la donna devono pagare la bellezza di 20mila euro. Resta da vedere se avranno la possibilità di qualche riduzione della sanzione pecuniaria.

