Luì e Sofì si sono lasciati? Arriva la replica su Instagram

Novità in vista per il futuro di Luì e Sofì, che hanno replicato sulle storie su Instagram i vari gossip riguardanti la loro vita privata

Negli ultimi giorni varie indiscrezioni avevano fatto intendere l’addio della coppia Luì e Sofì, protagonisti con numerosi video dei Me Contro Te che hanno conquistato tutti partendo dai filmati su Youtube. I due si sono conosciuti nel 2012 attraverso un amico di Luigi, cugino di Sofia, con la coppia che ha iniziato anche a lavorare insieme fino alla produzione del film dei Me contro Te. Così attraverso un video sulle stories Instagram la coppia ha voluto ribadire di essere ancora felice insieme: “Ciao ragazzi, ci avete detto che circola una voce che ci siamo lasciati… e no, non ci siamo lasciati”.

Luì e Sofì, la smentita su Instagram

La coppia ha commentato senza problemi le varie voci sul presunto della coppia: “Siamo cresciuti a Partinico, un paese in provincia di Palermo. Il cugino di Sofia è uno dei miei migliori amici, e proprio grazie a lui un giorno l’ho incontrata e mi sono innamorato follemente: un vero e proprio colpo di fulmine. Infine, Sofì ha rivelato: “Avevo 16 anni, lui era più grande di quattro anni. All’inizio ho pensato che fosse troppo grande per me. Ma poi conoscendolo meglio ho capito che di testa era più piccolo. E poi è nato l’amore”.