Fabrizio Corona, il messaggio al figlio Carlos: “Ecco cosa ci hanno tolto”

Nonostante gli ultimi anni siano stati difficili e dolorosi, complici le note vicende giudiziarie, Fabrizio Corona e il figlio Carlos sono riusciti a salvaguardare il loro rapporto “speciale”.

Come noto, Fabrizio Corona ha alle spalle anni difficili e dolorosi. I problemi giudiziari dell’ex re dei paparazzi gli hanno tra l’altro impedito di vivere serenamente la crescita dell’amatissimo figlio Carlos. Eppure, i due sono riusciti a salvaguardare il loro rapporto speciale e non si sono allontanati. Tra i due c’è a quanto pare molta sintonia, come dimostra l’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram di Corona.

La toccante dedica di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha postato un breve messaggio a commento di due foto che avranno senz’altro emozionato i suoi fan e followers più affezionati. Il “piccolo” Carlos, che il prossimo 8 agosto compirà 18 anni, è sempre stato la sua forza e la sua guida: è anche pensando a lui che il paparazzo ha resistito a tutti questi anni segnati dall’”incubo della galera”. “Mano per mano – scrive Fabrizio Corona – sempre insieme per la vita. Quello che ci hanno tolto? Non ci hanno tolto nulla. È stata vita anche quella”. Parole che non possono lasciare indifferenti, comunque la si pensi sul diretto interessato…

