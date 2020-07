Auto sulla folla vicino alla stazione, voleva uccidere tutti. Cosa sta succedendo a Berlino in queste concitate ore.

C’è stato un incidente che poi si è rivelato non essere un incidente. Un’auto infatti ha deliberatamente investito molte persone davanti alla stazione di Hardenbergplatz presso il Bahnhof Zoo di Berlino.

Le prime notizie che arrivano riportano la presenza di molti feriti gravi che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Uno di loro starebbe lottando tra la vita e la morte.

Cosa è accaduto: auto sulla folla, si scatena il panico

Stamattina intorno alle 7 l’auto ha travolto la folla che si trovava davanti all’importante stazione. Sul posto sono subito intervenute numero squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, elicotteri e le squadre antiterrorismo della polizia che hanno cercato anche la presenza di esplosivo. Si temeva ci potesse infatti essee un altro attacco coordinato con quello dell’automobile.

In base a quanto si apprende l’aggressore è stato immediatamente arrestato. Al momento non c’è ancora ufficialità in merito al movente di tale gesto, l’ipotesi di attacco terroristico non è stata né confermata né smentita.