Stasera in tv I Goonies: trama e curiosità del film cult su Italia 1

Questa sera sarà trasmesso su Italia 1 “I Goonies”, film cult anni ’80 che ha cresciuto generazioni di spettatori affiatati. Scopriamo insieme tutte le curiosità sul film.

I Goonies, film del 1985 diretto da Richard Donner, si è riscoperto essere negli anni un grande cult, in grado di raccogliere numerosi fan di tutte le età e da tutto il mondo. La pellicola conta anche una rosa d’attori di prima eccellenza, grandi star agli albori (nomi come Josh Brolin e Sean Astin) come che si sarebbero distinte nella frizzante Nuova Hollwood.

I Goonies, trama e curiosità sul film

Il film, che forgia in quegli anni il filone dell’action per bambini, racconta le vicende di un gruppo di amici di Astoria, una cittadina dell’Oregon, che cercano di scoprire un tesoro segreto attraversando numerose peripezie: il tesoro di Willy l’Orbo. Il gruppo, guidato dal timido Mickey, cercherà di scoprire dove porti la croce sulla loro mappa, affrontando la temibile banda Fratelli. Chi avrà la meglio?

Le curiosità

Il film è stato uno dei banchi di prova per tante celebrità che sarebbero successivamente spiccate per altri ruoli cinematografici. Personalità come Sean Astin (Il signore degli anelli), Josh Brolin (Non è un paese per vecchi), Jeff Cohen (Indiana Jones e il tempio maledetto) e Corey Feldman. La pellicola non è stata fin da subito riconosciuta con lo stesso lustro dei giorni nostri: accompagnando generazioni dagli anni ’80 sino agli albori dei Duemila, il lungometraggio si è consolidato come cult con l’affetto e la simpatia impressa nei suoi fan. Questa sera sarà possibile vedere il film su Italia 1, alle 21.30.