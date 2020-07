Pierluigi Diaco, il pianto a Io e Te: “Non dovete permettervi”

Il conduttore televisivo di Raiuno, Pierluigi Diaco, ha sfiorato un momento di pianto durante il programma “Io e Te”, in seguito a una puntata molto emotiva.

Oggi, venerdì 24 luglio 2020, per Raiuno c’è stata una puntata emotivamente molto carica ad “Io e Te“, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. Settimane fa il programma ha ospitato Dodi Battaglia e in data odierna ha voluto accogliere un altro componente dei Pooh: Red Canzian. Il conduttore ha voluto ascoltare insieme al musicista e al pubblico una vecchia registrazione audio di Mia Martini.

Mimì esprimeva tutto il proprio dolore e la solitudine causata dall’essere rimasta sola, in seguito all’allontanamento di tutti gli amici che aveva prima del successo. Diaco ha chiesto alla regia un primo piano allora e, con gli occhi lucidi, ha fatto un appello: “Non vi permettete mai di dire a qualcuno quello che è stato detto a Mia Martini. E’ un’infamia incredibile. Se sentite qualcosa del genere, incazzatevi e riflettete“, ha richiesto. Recentemente il conduttore è stato vittima di molte antipatie, a causa dei suoi tempi diventati lenti, dell’atteggiamento per lo staff della trasmissione “Io e Te” e di alcuni ospiti. Red Canzian, però, si è schierato a favore di Diaco, offrendo il proprio sostegno al conduttore.

Il supporto di Red Canzian a Pierluigi Diaco

Secondo il membro storico dei Pooh, Red Canzian, essere invitato a “Io e Te” è stato un piacere: “La tua televisione è una televisione per bene, come sei tu“, ha esordito. Pierluigi Diaco, recentemente si sta concedendo a molte ammissioni nelle ultime puntate, condividendo i propri dubbi legati al suo futuro televisivo. “Se avrò uno spazio, qui finisco il 4 settembre e non so dove sarò destinato, mi farà piacere ospitarti di nuovo“, ha detto all’ospite in puntata Red Canzian.

