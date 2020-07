Tutto è bene quello che finisce bene: Pamela Barretta è venuta a conoscenza dell’identità dell’hater che da mesi la stava massacrando sul profilo Instagram

Settimane infernali per Pamela Barretta, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti alla polizia dopo numerosi attacchi di un hater. E così dopo tanti mesi è riuscita a conoscere l’identità della persona con l’annuncio su Instagram che è arrivato direttamente dall’ex fidanzata di Enzo Capo: “Oggi sono contenta perché dopo tanti mesi tutto arriva. Ho finalmente il nome e il cognome di quella persona che mi ha fatto tanto male. Quella brindisina. Ho il tuo nome e cognome!” Poi ha aggiunto: “Più stupido di te è chi ti ha creduto. Tutto arriva. L’ho aspettato per mesi. Ma poi tutto arriva. Davvero tutto arriva”.

Pamela Barretta, l’attacco

Ora tutti sono davvero curiosi per conoscere il nome di questa hater con i followers che hanno fatto già le prime supposizioni. Così la stessa dama ha rivelato sul suo profilo Instagram: “Tutto questo perchè sei sempre andata dietro ai miei ex con scarsi risultati? Pensavi davvero si fidanzassero con te?” Mesi infernali, ma ora è tornato il sorriso per la protagonista di Uomini e Donne che ha conosciuto finalmente l’identità del suo hater.