Napoli Sassuolo Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Napoli e Sassuolo è valido per la 36esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera alle 21.45 si gioca una partita molto interessante valida per la Serie A TIM: di fronte Napoli e Sassuolo, che si affrontano a viso aperto in una sfida che sicuramente regalerà molte emozioni e gol da entrambe le parti.

Leggi anche –> Lo Stadio San Siro potrebbe diventare un monumento per le vittime del Coronavirus

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Il Napoli è appagato dopo la vittoria della Coppa Italia e le buone prestazioni in campionato dopo il ritorno dal lockdown, il Sassuolo anche in questa stagione si è confermata su buoni livelli.

Leggi anche –> Nicolò Zaniolo aggredito dai compagni di squadra a fine partita

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Napoli Sassuolo: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 25 luglio 2020 allo stadio San Paolo di Napoli tra i padroni di casa e il Sassuolo è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Napoli e Sassuolo su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Le due formazioni si sono affrontate per sei volte al San Paolo di Napoli e il Sassuolo non ha mai vinto: quattro le vittorie partenopee e due i pareggi. 13 in tutto i precedenti e nessuno di questi è finito a reti inviolate.

Napoli Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e De Zerbi stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.