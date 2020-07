Napoli Sassuolo highlights: tabellino e commento della partita

Scopriamo com’è andato l’anticipo serale del sabato tra Napoli e Sassuolo: tabellino e commento dell’incontro valevole per la 35a giornata.

La partita di oggi è uno scontro diretto per la qualificazione in Europa League. Per il Sassuolo si tratta dell’ultima possibilità di rimanere in corsa per il sogno Europa, mentre per il Napoli una vittoria significherebbe rimanere agganciato al Milan. Entrambe le squadre sono rientrate in campo in forma dopo il lockdown ed, eccettuati i rossoneri e l’Atalanta, sono le squadre che hanno ottenuto i migliori risultati. Il precedente turno, però, ha visto entrambe le sfidanti perdere contro le rispettive avversarie.

Primo tempo

L’inizio partita vede un Sassuolo intraprendente al San Paolo che riesce anche a rendersi pericoloso al 5′ con Djuricic: il centrocampista emiliano si libera al tiro dopo una bella combinazione in velocità ma calcia alto. Come spesso accade nel calcio, ad un’occasione fallita corrisponde il gol dell’avversario. Al 7′ minuto, infatti, Hjsai avanza palla al piede dalla sua metà campo alla ricerca di un compagno da servire. La difesa del Sassuolo non lo contrasta e il calciatore del Napoli avanza da solo fino al limite dell’area e con un tiro incrociato fulmina Consigli.

Dopo il vantaggio il Napoli prende il sopravvento e potrebbe anche raddoppiare in più di un occasione. Nelle prime due è Insigne che si trova in posizione favorevole per il gol, ma il trequartista azzurro manca di precisione in entrambe. Al 25′ potrebbe segnare anche Zielinski, ma il tiro di controbalzo del polacco è troppo centrale e non impensierisce il portiere avversario. Nel Sassuolo l’unico in grado di accendere la luce è Djuricic. Il trequartista trova il gol in due occasioni, ma in entrambe si vede annullare la rete per fuorigioco: la prima volta suo la seconda di Traoré. Il primo tempo si conclude dunque con questi brividi per il Napoli, ma con il vantaggio intatto per i partenopei.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una doppia occasione per il Napoli: al 46′ Zielinski serve Milik, il tiro del polacco viene respinto da Consigli e la palla finisce sui piedi di Zielinski, ma Consigli è ancora bravo a deviare in corner. Al 49′ il Sassuolo trova il pareggio con Caputo, ma anche in questo caso il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Al 53′ il Sassuolo ci riprova con una bella conclusione di Berardi dopo uno scambio con Caputo, ma Ospina è bravo a deviare in angolo.

Al 61′ il Sassuolo trova nuovamente il pareggio ed ancora una volta viene annullato. La rete dell’attaccante sembrava regolare, ma dopo un controllo del Var è stata riscontrata una posizione di fuorigioco.

Il Napoli trova il 2-0 con Allan e vince la partita.

Napoli Sassuolo: tabellino

NAPOLI-SASSUOLO 2-0

7′ Hysaj, 82′ Allan

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi

Ammoniti: Berardi