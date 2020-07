Mia Canestrini, la ‘ragazza dei lupi’: chi è la nota zoologa

Chi è la nota zoologa e divulgatrice scientifica Mia Canestrini, nota come la ‘ragazza dei lupi’: cosa sapere su di lei, pubblicazioni e programmi.

Classe 1982, laureata in scienze naturali con specializzazione in conservazione del territorio, Mia Canestrini è nota come la ‘ragazza dei lupi’. Questo perché ormai da oltre dieci anni si è dedicata allo studio dei lupi, a cui ha dedicato anche un libro.

Si chiama proprio La Ragazza Dei Lupi il saggio di Mia Canestrini in cui racconta la sua esperienza sul campo. La giovane zoologa e divulgatrice lavora per Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, seguendo il progetto Mirco.

Cosa sapere sulla zoologa Mia Canestrini

Si tratta nello specifico di un progetto per la protezione e la conservazione del lupo che ha anche lo scopo di migliorare la convivenza tra lupi e uomini. Nata a Bologna, vive tra Milano e Londra. Qui abita il suo fidanzato, Ray Tarantino, che di mestiere fa il fotografo. Lei ama definirsi zoologa freelance e ha fatto molte importanti esperienze.

In radio, è protagonista con ‘La Bella e le Bestie’ su Radio 105, mentre in televisione ha partecipato a diverse trasmissioni di divulgazione scientifica, come ad esempio ‘Geo’ e altre. Da luglio 2020, affianca infine Michele Dalai e Federica De Denaro nella conduzione su Raiuno della trasmissione ‘L’Italia non finisce mai’. Mia Canestrini è ambasciatrice europea di Women for Wildlife.