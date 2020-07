Mara Venier, pace fatta col marito? Ecco l'”indizio” su Instagram

Dopo aver divertito con i loro scherzi tutti i fan, Mara Venier e Nicola Carraro si lasciano andare a un tenero abbraccio che sta facendo il pieno di like su Instagram.

La coppia composta da Mara Venier e Nicola Carraro ha regalato tanti sorrisi al pubblico (soprattutto virtuale) nelle ultime settimane. I due hanno infatti divertito i fan con teneri e simpatici scherzi in stile “botta e risposta”. Ora, però, a giudicare dall’ultima foto postata sul profilo Instagram della nota conduttrice, è venuto il momento della riconciliazione…

Il grande amore di Mara Venier

Nello scatto in questione (vedi sotto) Mara Venier e Nicola Carraro si lasciano andare a un abbraccio che trasuda complicità, intesa e un profondissimo affetto. La coppia, in effetti, è più che rodata e gli scherzi di queste ultime settimane, a suon di finte “ripicche” e “vendette” via social, non sono stati altro che un piacevole diversivo per aggiungere un tocco di brio e leggerezza alla loro solidissima unione. Ma l’amore di fondo non si discute, e questo scatto lo spiega meglio di mille parole. Non a caso su Instagram sono tantissimi i like, i commenti e le condivisioni, da parte di gente comune ma anche qualche vip, a partire dall’ormai immancabile Alberto Matano…

