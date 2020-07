Magalli, arriva la querela per Marcello Cirillo: il motivo

Ancora una mossa specifica di Giancarlo Magalli, che è passato ai fatti querelando Marcello Cirillo che l’ha definitivo “una persona cattiva”: il motivo

Nuovo contrattacco di Giancarlo Magalli. Il celebre conduttore de “I Fatti Vostri” ha querelato per vie legali Marcello Cirillo dopo le sue dichiarazioni dove l’ha definito “una persona cattiva”. L’annuncio è arrivato dal post su Facebook del conduttore che ha svelato che chi ha bisogno di visibilità non devono ricercarla per forza cercarla parlando male di lui. Inoltre, lo stesso Magalli ha rivelato che Cirillo avrebbe anche mentito anche per altre dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Magalli, altre polemiche dopo quelle con Adriana Volpe

Novità in vista anche per quanto riguarda la nuova edizione de “I Fatti Vostri“. Non ci sarà Roberta Morise, mentre al fianco di Magalli sarà presente Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle. Molti hanno pensato che ci sia stato lui dietro questa scelta, ma alla fine i due hanno un ottimo rapporto rispetto a quanto successo in passato con Adriana Volpe. Anche nei giorni scorsi lo stesso conduttore aveva criticato la presentatrice del talk di Tv8, Ogni Mattina, condotto dall’ex protagonista del Grande Fratello Vip insieme ad Alessio Viola.