Lino Guanciale, dopo le nozze un figlio: Antonella Liuzzi incinta?

Per l’attore Lino Guanciale, dopo le nozze sarebbe in arrivo un figlio: secondo il gossip, la neo moglie Antonella Liuzzi sarebbe incinta.

Lino Guanciale starebbe per diventare papà: questa l’ipotesi dopo le nozze a sorpresa con Antonella Liuzzi, compagna da appena un anno e mezzo. I due sarebbero convolati a nozze in gran segreto. In realtà, da sempre hanno voluto tutelare la loro privacy.

Leggi anche –> Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi: il matrimonio in gran segreto

Il matrimonio non si sarebbe svolto a Noci, il paese di origine di Antonella Liuzzi, in provincia di Bari, ma a Roma, in Campidoglio. La coppia si è conosciuta a Milano e l’attore in precedenza ha avuto una lunga relazione con Antonietta Bello. I due infatti sono stati insieme ben 10 anni.

Leggi anche –> Lino Guanciale, perché è finita con Antonietta Bello: tutta la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gli assenti illustri al matrimonio di Lino Guanciale

La conferma che le nozze si sarebbero svolte in gran segreto arriva anche da alcune assenze illustre che sono state registrate, come quella dell’attrice Alessandra Mastronardi. Molto amica del collega attore, la giovane lanciata dalla serie tv Romanzo Criminale non sarebbe nemmeno stata invitata.

Assenze pesanti, che appunto hanno fatto pensare a un matrimonio ‘riparatore’, ma che potrebbero più verosimilmente essere legate a norme stringenti della Fase 3 dell’emergenza Coronavirus. In particolare, è il settimanale DiPiù ad aver raccolto testimonianze che riguardano appunto il fatto che Lino Guanciale potrebbe diventare papà. Ovviamente, potrebbe tenere nascosta la gravidanza fino alla nascita del bebè, per salvaguardare appunto la privacy della coppia.