I Goonies, che fine hanno fatto gli attori del film cult

I Goonies è uno dei cult più noti degli anni ’80, ma che fine hanno fatto i protagonisti alla ricerca del tesoro di Willy l’Orbo? Scopriamolo insieme.

Non è un segreto che la maggior parte del cast de I Goonies fosse composto da giovani attori che, col passare degli anni, si sarebbero riconfermati come alcune delle stelle più luminose di Hollywood, nomi di rilievo come Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton e tanti altri. Ma che fine ha fatto il cast di una delle commedie teen action più famose di sempre? Scopriamolo insieme.

I Goonies, che fine ha fatto il cast?

I protagonisti del film non perdono mai l’occasione di fare qualche reunion per ricordare i bei tempi passati. L’ultima, tenuta telematicamente, per far sorridere i fan anche durante la quarantena causata dal Covid-19. Tra i nomi più noti del cast, troviamo le star hollywoodiane Josh Brolin, attore meticcio dei fratelli Coen e attore di punta degli ultimi dieci anni; Sean Astin, il Samvise de la trilogia de Il signore degli anelli, tornato in auge nella seconda stagione di Stranger Things e Jeff Cohen, attore che concluse la sua carriera con I Goonies, e che al momento porta avanti una brillante carriera da avvocato specializzato in diritto dello spettacolo. Tra i nomi delle attrici che sono diventate delle grandi del settore troviamo Martha Plimpton, interprete di grandi pellicole come Musica da un’altra stanza, Remember me e Small Town Murder Song. Tra gli attori scomparsi dalle scene da giovanissimi troviamo anche l’attore coreano Jonathan Ke Quan, che concluse la sua carriera dopo una divertentissima parte da spalla ne Indiana Jones e il tempio maledetto.

Per quanto riguarda i cattivi del film, sia Mamma Fratelli, intepretata da Anne Ramsey, che il deforme Jake Fratelli, interpretato da Robert Davi, continuano fedelmente a seguire la loro carriera da attori, seppur rimangano ricordati principalmente per il loro ruolo nel film cult. Questa sera potrete rivivere le grandi emozioni della ricerca del tesoro di Willy l’Orbo su Italia 1, alle 21.30.