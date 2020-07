Georgina Rodriguez, il nuovo scatto che fa impazzire i fan – FOTO

Il nuovo focoso scatto di Georgina Rodriguez che fa impazzire i fan: Lady Ronaldo mostra un fisico davvero invidiabile, follower apprezzano.

Continua a sorprendere Lady Ronaldo, alias Georgina Rodriguez, ovvero la compagna di CR7: lo fa con scatti mozzafiato sul suo yacht. Era successo qualche giorno fa, con le foto sul pontile dell’imbarcazione in cui lasciava ‘intravedere’ il lato B.

Adesso ecco una nuova foto che lascia i fan della compagna della star della Juventus e della nazionale portoghese senza parole. La bella argentina, infatti, si gode il sole ed il mare del mediterraneo a bordo dello yacht di famiglia. Momenti privati che condivisi sui social fanno il pieno di like.

Fan in delirio per lo scatto di Georgina Rodriguez

Lady Ronaldo è anche un’influencer di successo, che ha posato per riviste e marchi di intimo molto importanti, e che su Instagram è seguita da 19,4 milioni di follower. Negli ultimi giorni la Rodriguez ha fatto impazzire i propri fan con una serie di scatti ad altissimo tasso di sensualità. L’abbiamo vista mentre prende il sole sull’imbarcazione e durante una sessione di allenamento.

Nell’ultima foto, eccola mostrarsi con addosso una maglia, che ovviamente non solo non copre le gambe, ma le mette ben in evidenza e lascia spazio all’immaginazione. La foto ha ricevuto in pochissimo tempo un milione e mezzo di like. “Solo vibrazioni positive”, scrive Georgina Rodriguez, mentre i suoi follower si scatenano in commenti ammiccanti e apprezzamenti.