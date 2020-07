Federica De Denaro, conduttrice Rai: chi è, carriera e curiosità

Chi è Federica De Denaro, conduttrice televisiva e inviata Rai di lungo corso: dagli esordi con Michele Santoro alle rubriche di cucina.

Federica De Denaro, nata il 23 giugno 1972, è una giornalista e conduttrice televisiva Rai di lungo corso. Ha infatti esordito nel programma Moby Dick di Michele Santoro e da allora si è fatta notare in molte trasmissioni televisive di successo.

In particolare, è stata inviata a La vita in diretta, restandoci per circa 10 anni. Si tratta sicuramente del programma più longevo al quale ha preso parte nel corso degli anni. Nel corso della trasmissione, aveva una propria rubrica di cucina “facile”.

Cosa sapere sulla conduttrice televisiva Federica De Denaro

La sua passione per la cucina l’ha spinta a intraprendere un viaggio itinerante tra gli chef stellati presenti sul nostro territorio nazionale. Ma non solo: l’ha portata anche a scrivere libri sul tema, come ad esempio La mia cucina in diretta, pubblicato con Rai Eri nel 2012. Il suo ‘esordio’ le ha fatto ottenere la finale nella categoria “Best Tv Celebrity” al Gourmand World Cookbook Awards.

Ricette d’autore è il suo secondo libro, ma nel frattempo inizia ad avere sempre maggiore successo come inviata televisiva. Arrivano così nuove esperienze, come Linea Verde Life e da luglio 2020 L’Italia non finisce mai, con Michele Dalai e Mia Canestrini. Ha un profilo Instagram che tiene aggiornato con le sue esperienze professionali.