Famiglia Reale britannica: è stato il principe Harry a volere la rottura

Secondo una nuova biografia la rottura tra Harry e la famiglia reale non è stata voluta dal Meghan Markle ma dallo stesso principe.

Prima che il Coronavirus complicasse le cose, il 2020 dei britannici e della famiglia reale era cominciato con una decisione clamorosa: Harry e Meghan hanno lasciato i propri incarichi ufficiali e di fatto hanno preso le distanze dai familiari del principe. Su questa decisione si è discusso tanto ed in un libro biografico uscito di recente si sostiene che sia stata la Duchessa del Sussex a spingere il marito a prendere la decisione.

I tabloid britannici in queste ore stanno riportando una versione antitetica. L’indiscrezione si trova contenuta in un nuovo libro biografico intitolato: ‘Finding Freedom‘. Lo scritto è stato steso dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand e si basa sulle rivelazioni di fonti molto vicine ai duchi del Sussex. Inoltre qualche tempo addietro si è vociferato che gli stessi Harry e Meghan abbiano approvato lo scritto e che abbiano fornito qualche rivelazione. Tuttavia questa voce non è stata mai confermata.

Il principe Harry ha rotto con la famiglia perché era frustrato?

Tornando alle rivelazioni anticipate dai tabloid, pare che nel libro si sostenga che la Megxit in realtà sia stata un’idea di Harry. Uno degli insider che hanno fornito le informazioni agli scrittori ha infatti confessato: “Harry si sentiva obbligato. Aveva voglia di parlare con la nonna o con il padre, ma ogni volta trovava degli aiutanti che gli bloccavano il cammino. Era così frustrante per lui”.

Lo stesso insider spiega poi come l’approccio reale gli stesse stretto da sempre e che da tempo meditasse di fare qualcosa a riguardo, quindi aggiunge: “Voleva fare le cose in maniera differente e penso che Meghan sia stata la catalizzatrice per lui, inoltre gli ha dato il coraggio che gli mancava per cambiare le cose”. Lo scritto punta a dare una versione diversa dei due duchi e della rottura con la famiglia reale, portando ad empatizzare per due giovani che stanno cercando una strada indipendente in cui far fiorire il proprio amore.