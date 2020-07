Coronavirus, multa per cinque ragazzi: in auto senza mascherine

Ancora numerose multe a causa del Coronavirus senza dispositivi di protezione anti-Covid: cinque ragazzi in auto senza mascherine

Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia con numerosi casi anche per quanto riguarda le multe. Come svelato dal portale online “Il Resto del Carlino” vicino Reggio Emilia cinque ragazzi sono stati multati poiché viaggiavano senza dispositivo di protezione anti–Covid. Inoltre, l’autista è risultato positivo all’alcooltest: così gli è stata ritirata la patente. I carabinieri hanno così inflitto una sanzione amministrativa per un totale 2666 euro, 533 euro per ogni persona presente nell’auto.

Leggi anche–> Coronavirus e viaggi, quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Vincenzo De Luca choc: “Non arriviamo a settembre”



Coronavirus, le norme anti-Covid

Nonostante i casi siano diminuiti nel corso degli ultimi mesi, bisogna tenere presente che valgono ancora le norme anti-Covid. Se si viaggia in auto con persone non conviventi si potrà stare in auto soltanto in tre per cinque posti e in cinque in una da sette. Inoltre, nessuno può sedersi al fianco del conducente e si può stare due passeggeri per fila posteriore, con l’obbligo di indossare la mascherina che vale sempre per tutti. Infine, c’è da valutare la situazione che arriverà ad agosto con numerosi flussi di vetture per le vacanze estive.