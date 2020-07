Coronavirus Brasile, esulta il presidente Bolsonaro: negativo – VIDEO

Negativo al tampone per il Coronavirus il presidente del Brasile Jair Bolsonaro: dopo le polemiche, ora il politico brasiliano esulta.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha rivelato poco fa di essere risultato negativo al tampone per il Coronavirus. Lo ha fatto con un post in cui non ha assolutamente nascosto l’entusiasmo per questa notizia. Dal 7 luglio, era risultato positivo.

Anche nei mesi scorsi, dopo che un suo collaboratore era risultato positivo al test, si era parlato di una presunta malattia del presidente del Brasile, ma il tampone a cui era stato sottoposto ne aveva indicato la negatività alla malattia.

Il presidente Bolsonaro, in questi mesi, è stato spesso criticato per il suo atteggiamento nei confronti del Coronavirus e accusato di sottovalutare la situazione. Alcune sue uscite infelici, in particolare, erano state molto criticate. Oggi la notizia della negatività al tampone. Per l’ultima volta si era sottoposto al test mercoledì scorso, ma questo era risultato ancora positivo.