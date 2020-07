Brescia Parma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Brescia e Parma è valido per la 36esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca questo pomeriggio a partire dalle ore 17.15 la sfida tra Brescia e Parma, valida per la 36esima giornata della Serie A TIM, giunta ormai al rush finale. Sono infatti ben consolidate ormai le posizioni sia al vertice che in coda.

I padroni di casa, dopo la sconfitta di Lecce, sono tornati matematicamente in Serie BKT, mentre gli ospiti sono ormai certi della loro salvezza, ma non sono riusciti a fare il salto di qualità necessario per puntare alla qualificazione in Europa League.

Brescia Parma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Rigamonti di Brescia viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky 202 e 209. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

19 sono in tutto i precedenti in Serie A tra queste due squadre, con il computo delle vittorie decisamente a favore degli emiliani: 11 contro 4. Se si guarda ai soli match casalinghi, il bilancio è di tre vittorie delle Rondinelle, due pareggi, e quattro successi ospiti. Il Brescia ha comunque vinto le ultime due partite interne di Serie A contro il Parma.

Brescia Parma, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Lopez e D’Aversa hanno ultimato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Mateju, Mangraviti, Gastaldello, Semprini; Spalek, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Ayé.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Darmian; Kurtic, Grassi, Kucka; Kulusevski, Caprari, Gervinho.