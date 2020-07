Bimbo disabile scomparso nel nulla da casa sua, mistero sulla sua fine

La notizia choc arriva dagli Stati Uniti. Il corpo di un bambino disabile è stato trovato senza vita. Potrebbe trattarsi di quello di Thaddeus Sran.

Thaddeus Sran era un bambino disabile di due anni, nato prematuramente. Il piccolo, che stava da poco imparando a camminare, è stato segnalato come scomparso martedì scorso. Il ritrovamento di un corpo ha però messo momentaneamente in pausa le ricerche.

Il piccolo Thaddeus, secondo quanto dichiarato alle autorità dai genitori, è stato messo a letto nella sua casa di Madera, in California, la sera di martedì 14 Giugno, intorno alle ore 22:00. La mattina dopo del bambino non si è però trovata più traccia.

Il capo delle indagini, Dino Lawson, ha dichiarato ai media locali che il cadavere di un bambino tra i due e i tre anni è stato trovato alle 9.15 circa nella contea di Madera. Momentaneamente non c’è certezza che il corpo appartenga a Thaddeus, ma gli investigatori sono convinti che si tratti proprio del piccolo.

I genitori del bambino, secondo quanto dichiarato dalle autorità, sembrerebbero non aver collaborato pienamente alle indagini. Durante la ricerca di Thaddeus, il tenente Josiah Arnold, ha infatti raccontato ai giornali locali che sperava di poter essere aiutato dai due. “Crediamo che la loro assistenza, in questo caso, sarebbe stata utile. Speriamo che riprendano a collaborare con i detective del Dipartimento di Polizia di Madera e ci aiutino a trovare Thaddeus”.

La scomparsa di Thaddeus Sran: le indagini della Polizia sul povero bimbo disabile

Nonostante il ritrovamento di un cadavere che potrebbe appartenere al bambino disabile scomparso pochi giorni fa, Thaddeus Sran, le indagini non si fermano, e le ricerche del piccolo continuano. La Polizia ritiene che Thaddeus sia scomparso tra le 22 di martedì sera e le 8.30 di mercoledì mattina del 15 Giugno scorso. L’ultima volta che è stato visto indossava una camicia rossa, pantaloni di Spiderman e pannolino sotto. “Sappiate che ci sono molti aspetti di questa indagine che non possiamo commentare pubblicamente in questo momento. Ma non smetteremo di cercare Thaddeus”, ha dichiarato l’ufficiale Josiah Arnold.