Belen Rodriguez, mamma Veronica dà supporto alla figlia: “Ci sarò sempre”

In questo momento delicato Belen Rodriguez può fare affidamento su una famiglia unita e soprattutto sull’affetto incondizionato di mamma Veronica.

Ormai tutti sono a conoscenza della rottura, la seconda, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Sull’avvenimento di gossip si è parlato in lungo e in largo, con voci insistenti riguardanti entrambi i vip. Molto clamore ha suscitato l’indiscrezione secondo cui Stefano avrebbe avuto una relazione con Alessia Marcuzzi, ma per quanto clamoroso il gossip è stato subito smentito dai diretti interessati e dunque si è rivelato falso.

Leggi anche ->Belen Rodriguez | il suo corpo perfetto emerge dall’acqua | FOTO

Quali siano le reali ragioni che hanno condotto alla rottura ancora oggi non è dato saperlo. I due protagonisti, infatti, hanno deciso di mantenere private le motivazioni della decisione e, soprattutto Belen, si sono limitati a far capire quanta delusione provino per questo fallimento. Entrambi, infatti, avevano creduto in questa seconda possibilità e per diverso tempo hanno sperato di poter formare una famiglia stabile con Santiago e magari un altro o altri figli.

Leggi anche ->Belen Rodriguez | scatto conturbante in versione professoressa | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le parole di supporto di mamma Veronica per il momento delicato di Belen Rodriguez

Per il momento sembra che Stefano non si stia vedendo con altre persone, il ballerino ha infatti smentito qualsiasi voce a tal proposito e detto a chiare lettere che quando si fidanzerà sarà il primo a dirlo. Belen invece si sta consolando con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I due sono stati paparazzati insieme sulla barca dell’imprenditore, quindi nuovamente ad Ibiza. Sembra dunque che la relazione stia procedendo, ma se sarà un flirt estivo o una storia seria lo scopriremo solo con il passare del tempo.

Il periodo rimane delicato per Belencita ed i fan continuano a chiedere a lei ed ai suoi familiari come sta. L’ultima a rispondere è stata mamma Veronica, la quale ha chiarito a chiare lettere che lei sarà “sempre” ed ha ribadito “sempre” dalla parte dei figli e del marito. La donna ha poi aggiunto che il suo è un “amore incondizionato” e quindi non farà mai mancare il supporto alla figlia, specie nei momenti difficili.