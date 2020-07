Alessandro Graziani, la sua nuova fiamma: ecco chi è

Da Serena Enardu a Giovanna Abate, alla fine Alessandro Graziani ha incontrato il suo nuovo amore: si tratta di una sportiva italiana

Novità in vista per la vita sentimentale del pallavolista Alessandro Graziani, che è stato molto vicino a Serena Enardu a Temptation Island corteggiando successivamente Giovanna Abate a Uomini e Donne. Ora ha incontrato una nuova fiamma con la conferma della stessa ragazza sul suo profilo Instagram, in cui la coppia si bacia. Lei è una ciclista e pistard originaria del Trentino e si chiama Letizia Paternoster, di Cles classe 1999. Sulla foto Letizia ha scritto: “Tutto è una bomba”. Ora inizia un’altra storia d’amore per Alessandro, anche se negli ultimi giorni si pensava ad un nuovo contatto con Giovanna dopo l’addio con Hassan.

Madre italiana e padre italo australiano, Letizia ha una grande passione per il ciclismo: possiede così anche il passaporto australiano.

Alessandro Graziani, addio a Giovanna Abate

Così lo stesso ragazzo ha dimenticato in fretta e furia l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, che ha annunciato nei giorni scorsi di aver lasciato Sammy Hassan dopo una breve storia tra i due. Ora Alessandro è felicemente fidanzato con la sua dolce e giovane Letizia.