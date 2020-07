Aereo si schianta contro una casa: è strage

Drammatico incidente aereo in Germania: un velivolo si è schiantato contro una casa nella città di Wesel, il bilancio è di tre morti.

Tre persone sono morte in seguito allo drammatico schianto di un aereo leggero contro una casa nella città di Wesel, nella Germania occidentale. Stando a quanto riferito da un portavoce dell’autorità distrettuale di Wesel al quotidiano tedesco Rheinische Post, il tetto dell’abitazione ha preso fuoco in seguito allo schianto e le vittime non sono state ancora identificate. Nell’incidente sono rimasti ferite anche due persone, tra cui un bambino piccolo. Non è stato ancora appurato se il pilota del velivolo sia tra le vittime.

La dinamica del terribile incidente aereo

L’aereo, un “ultraleggero”, si è schiantato per la precisione contro un condominio nel quartiere Feldmark di Wesel, a circa un’ora di auto dall’aeroporto di Dusseldorf, oggi pomeriggio. Dopo l’incidente il velivolo è andato in fiamme, provocando un vasto incendio. Non è chiaro il motivo per cui l’aereo si è schiantato, ma una fonte avrebbe ha visto l’aereo andare contro una mongolfiera e poi precipitare. Dopo l’incidente l’area è stata isolata e sulla scena sono intervenuti due elicotteri, 4 autopompe e una nutrita squadra di agenti di Polizia per tutte le verifiche e i rilievi del caso.

