X Factor, Emma Marrone non ci sta e chiarisce: “Non l’ho tradita”

Emma Marrone sarà protagonista come giudice di X-Factor in vista della prossima stagione rinunciando così al ruolo di coach di Amici. Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” la stessa cantante italiana ha svelato: “Non è facile dire un sì o un no. Bisogna essere obiettivi, ma alla fine mi esce l’emotività. Ad Amici avevo un ruolo diverso, ero un coach”. Alla domanda se stia tradendo o meno Maria De Filippi Emma ha rivelato: “Sono molto legata a lei. Ci vogliamo bene, mi fido come se fossi in famiglia: è stata la prima a sapere della proposta e mi ha detto “vai che ce la fai”. Per lei è motivo di orgoglio”.

X Factor, il successo di Emma

Inoltre, durante il periodo dell’emergenza Coronavirus Emma ha festeggiato dieci anni di carriera musicale: “Sono arrabbiata perché non ho avuto modo di far vivere fino in fondo il progetto ‘Fortuna’. Un coito interrotto. Come è accaduto a chi, in questi mesi, ha aperto un’attività o aveva in programma di sposarsi”. Un successo smisurato pronto per una nuova avventura davvero entusiasmante della sua carriera.