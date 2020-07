Tina Cipollari perde la testa, è furiosa: “Dovete vergognarvi tutti”

Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, si è mostrata arrabbiatissima con il giornale che sta diffondendo dei rumors sul suo conto.

Tina Cipollari non è molto presente sui social ma quando decide di parlare non lo fa mai per motivi sciocchi. Di solito la vediamo nel ruolo di opinionista simpatica o esagerata o, come a Verissimo da Silvia Toffanin, ha fatto vedere un lato del suo carattere più serio e riservato. Quando però ha letto l’ultimo articolo di Di Più, avrà reagito malissimo.

Nell’ultimo numero del magazine di gossip, infatti, si parla di una possibile rottura con il compagno Vincenzo Ferrara e di un ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. Il gossip sembra non essere affatto realistico però, perché non si era mai parlato di crisi tra i due che, anzi, stavano progettando il matrimonio. Il giornale invece ha parlato di un allontanamento dal compagno e di un riavvicinamento con il parrucchiere che un tempo fece sognare l’opinionista di Uomini e Donne. Tina ha voluto postare un lunghissimo sfogo su Instagram nelle sue storie, in seguito alla condivisione di un post di Simone Di Matteo, suo amico di sempre, che era apparso sconcertato dagli ultimi gossip.

Il lungo sfogo di Tina Cipollari

“Quello che proprio non capisco è come si possa riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere ancora dei minori e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre. Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!”, ha detto l’opinionista Tina Cipollari nello sfogo su Instagram. Ha colto l’occasione per precisare di essere felicemente divorziata e di vivere da due anni una nuova storia. Tina ha smentito pertanto tutti i rumors che la vedono in crisi con Vincenzo Ferrara o che la vedrebbero riavvicinarsi all’ex Kikò Nalli.

