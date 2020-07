Test: problemi d’amore? Quello che vedi ti spiega la possibile origine

Stai passando un periodo sentimentalmente difficile? Il test visivo di oggi potrebbe spiegarti il perché dei tuoi patemi d’amore.

Rimanere in una relazione stabile per tanti anni è molto più complesso di quanto non si pensi. L’amore per la persona con cui stai a volte non basta a far sì che questa duri per tutto l’arco di una vita. Nel corso del tempo veniamo assaliti da dubbi e da paure che possono essere controproducenti al rapporto e ci portano ad allontanarci affettivamente dalla persona amata. Se si vuole superare questi momenti di difficoltà, bisogna riflettere sull’origine di dubbi e paure e discuterne con il partner per cercare di superarli insieme.

Chiaramente prima di poter affrontare un discorso del genere, dobbiamo assicurarci di aver compreso la natura del problema. Farlo non è semplice, poiché dietro ad una discussione, o ad un infatuamento, ci possono essere ragioni profonde, che derivano dal nostro io interiore e che in molti casi rimangono inconsce. Il test di oggi si propone proprio di permettere a chi lo effettua di capire un po’ più di se stesso in relazione ad una problematica amorosa.

Test: scopri qual è l’origine dei tuoi problemi d’amore

Il test in questione, come tutti quelli che potete trovare su internet e si basano su una semplice illusione ottica, non ha alcuna validità scientifica. La finalità è dunque esclusivamente ricreativa ed il risultato ottenuto, anche se doveste riscontrare che si avvicina, non è la soluzione alle vostre problematiche. Ma andiamo avanti e cerchiamo di capire cosa ci dice di voi questa immagine.

Il roditore

Se la prima cosa che avete notato in questa immagine è il roditore, i tuoi problemi sentimentali potrebbero essere legati all’ambiente o alla tua insicurezza. E’ possibile che tu viva in un ambiente tossico, che non ti faccia stare in pace con te stesso. Probabilmente sei una persona insicura e temi il giudizio degli altri oppure la loro accettazione. Questo ti porta ad essere geloso e dipendente, oppure molto distante. Il perché è logico, temi di essere ferito ed assumi uno di questi atteggiamenti per difenderti. Il consiglio che ti viene dato è di provare a cambiare ambiente e imparare ad accettare te stesso.

Uomo di profilo

Se vedi per prima cosa una persona di profilo le tue problematiche derivano dal tuo ego. Mettere il proprio ego davanti a tutto può portare a dei conflitti, specie in una relazione sentimentale. Spesso sei permaloso, non accetti le critiche e tendi a farti paralizzare dalla paura. Ti capita di idealizzare le persone ed infatuarti con facilità, ma poi non riesci ad approfondire la conoscenza. Devi lavorare su questo aspetto ed aprirti agli altri, perché l’amore è l’opposto dell’ego e finché non lascerai spazio agli altri non potrai vivere serenamente una relazione.