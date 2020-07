Stasera in tv film | Inga Lindstrom – Una sposa in fuga: trama del film

Emma e Paul sono una giovane coppia molto innamorata che si sta preparando a fare il grande passo. Presi dai preparativi e dal loro sogno romantico, i due piccioncini paiono in perfetta sintonia e sicuri della loro scelta. La location adibita a fare da teatro dell’evento è la riva del Gota, un canale artificiale situato nella Svezia meridionale. Emma, però, ha un repentino quanto inaspettato ripensamento e a un passo dalle nozze decide di fuggire, colta da un attacco di panico. Nel frattempo, le famiglie della coppia giunte alla location per festeggiarla, si ritrovano a cercare preoccupate la fuggitiva invano. La ragazza è infatti fuggita a Stoccolma e nella sua fuga ha conosciuto Moritz, addetto al catering del suo matrimonio ormai annullato. Il giovane invece di giudicarla la spinge ad allontanarsi da ciò che ha lasciato per intraprendere un viaggio fuori dagli schemi. Solo in questo modo Emma potrà rendersi conto del proprio comportamento e del perché si sia sentita di dover sfuggire in quel modo dal suo Paul.

Cast del film Inga Lindstrom (Emma);

(Emma); Felix Everding (Paul);

Katja Weitzenböck (Frida);

Michael von Au (Hans);

Sabine Vitua (Kirsten);

Heio von Stetten (Per);

Rainer Sellien (Melker);

Sylvia Eisenberger (Katharina);

Muriel Bielenberg (Maren);

Linus Schütz (Victor).