Stasera in tv – Desideri proibiti: trama e cast del film di oggi, 24 luglio

Desideri proibiti, film del 2019 diretto da Roland Joffè, andrà in onda stasera in televisione: tutte le anticipazioni sulla pellicola con Emilie de Ravin, Leo Howard e Trevor David

Il thriller del 2019 intitolato Desideri proibiti e diretto da Roland Joffé è stato interpretato da Emilie de Ravin, Leo Howard e Trevor David nel ruolo di primi attori. Al centro del dramma un triangolo amoroso che si genera da una passione travolgente quanto fatale. Scopriamo la trama della pellicola che andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Desideri proibiti, trama della pellicola

Brooke e Stevens sono sposati da tanti anni, tuttavia il loro rapporto appare estremamente distaccato. Manca fra i due qualsiasi tipo di complicità, soprattutto a causa dell’atteggiamento freddo di Stevens nei confronti della moglie, che di rimando si sente frustrata e sola.

La decisione di stipulare un’assicurazione sulla vita per tutelare la famiglia da ogni imprevisto porterà, invece, a sconvolgimenti estremi. L’affascinate Jake, agente assicurativo, e Brook si troveranno da soli per firmare dei documenti e verranno travolti dalla passione. Il turbolento momento si trasformerà in una relazione clandestina e in un piano per uccidere Stevens e incassare i 15 milioni dell’assicurazione appena stipulata. Le cose, però, non andranno come previsto perché Brooke rimarrà intrappolata nel suo stesso tranello e…

Desideri proibiti, interpreti del film di Roland Joffé

Emilie de Ravin;

Leo Howard;

Jeffrey Vincent Parise;

Rose Bianco;

Kody Christiansen;

Martha Hamilton;

Nicole Marie Johnson;

Keneice Musgrove;

David Silverman;

Cary-Hiroyuki Tagawa;

Lindsey Thaxton;

Addison Tucker;

Tony Vaughn.

