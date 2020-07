Simona Ventura, il messaggio commovente per la sorella Sara

Simona Ventura ha condiviso con i suoi followers la giornata passata in compagnia della sorella minore Sara. Ha raccontato che per lei è come se fosse una figlia.

Simona Ventura sta regalando molte gioie ai suoi followers, condividendo molti scatti sul suo profilo Instagram ce la ritraggono spensierata in vacanza in Sardegna. Super Simo sta trascorrendo le sue giornate tra l’acqua cristallina e il buon cibo italiano, in compagnia di amiche e del compagno Giovanni Terzi.

La conduttrice televisiva Simona Ventura è felice e spensierata da quando ha conosciuto nel 2019 il compagno Giovanni Terzi. I due avevano anche programmato il matrimonio per il 2020, ma è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. La coppia è inseparabile e sembra che Giovanni abbia conosciuto tutta la famiglia di Super Simo. A conoscerlo è stata anche la sorella Sara Ventura, più piccola di Simona di 10 anni, ma legatissima a lei. Anche Sara ha iniziato la sua carriera televisiva occupandosi di sport, con Aldo Biscardi nella trasmissione “Il processo del lunedì“. Da lì ha iniziato a lavorare in radio e sul piccolo schermo. Sara Ventura è stata anche inviata per “La vita in diretta” e “Campioni” ed è una speaker per RTL 102.5.

Sara Ventura, chi è la sorella di Super Simo

Sara Ventura è nata a Bologna nel 1975 ed è cresciuta a Chivasso, nella provincia di Torino, insieme alla sua famiglia. Simona è più grande di lei di dieci anni e da ragazze le due non sono state molto legate, appartenenti a due generazioni diverse. Da anni, però, sono molto complici. “Il rapporto con Sara, più che un rapporto tra sorelle è sempre stato quello tra madre e figlia, dove non arrivava mia madre, arrivavo io. Negli ultimi due anni ci siamo molto riavvicinate e questa è una piccola cronaca di una giornata passata in spensieratezza!“, così scrive di lei Simona Ventura.

