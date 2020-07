Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 36

Serie BKT, si gioca il 24 luglio la 36esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN.

Rush finale anche per la Serie BKT: stasera 24 luglio alle ore 21.00 grande appuntamento con nove partite in contemporanea della 36esima giornata. In attesa della scorpacciata di gol ed emozioni di questa sera, alle 18.45 un succoso aperitivo con la sfida tra Livorno e Crotone.

Leggi anche –> Lo Stadio San Siro potrebbe diventare un monumento per le vittime del Coronavirus

La squadra calabrese, con la vittoria ottenuta sui toscani, va a più nove dalla terza e quindi se lo Spezia non dovesse conquistare i tre punti con la Cremonese festeggerebbe il ritorno in Serie A TIM, insieme al Benevento promosso da diverse giornate.

Leggi anche –> Nicolò Zaniolo aggredito dai compagni di squadra a fine partita

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Serie BKT: come vederla in streaming e in diretta tv

La Serie BKT può essere seguita in diretta dagli abbonati a Dazn. Queste le nove partite che potrete vedere stasera a partire dalle ore 21.00:

Frosinone-Benevento

Chievo-Cittadella

Salernitana-Empoli

Venezia-Juve Stabia

Virtus Entella-Perugia

Trapani-Pescara

Cosenza-Pisa

Ascoli-Pordenone

Cremonese-Spezia

Classifica: Benevento 80; Crotone 65; Spezia 56; Pordenone 55; Frosinone 53; Cittadella 52; Salernitana 51; Pisa 50; Empoli 48; ChievoVerona 47; Virtus Entella 47; Ascoli 45; Cremonese 44; Venezia 44; Pescara 42; Perugia 42; Juve Stabia 41; Cosenza 37; Trapani 35*; Livorno 21. * 2 punti di penalizzazione.

Segui tutta la Serie BKT su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.