Sara Affi Fella diventa mamma e cancella le polemiche: “Sono rinata”

L’ex tronista dello “scandalo”, Sara Affi Fella sta per diventare madre e dimentica le polemiche e le accuse di questi ultimi anni.

Nel giro di un anno Sara Affi Fella, giovane stella del web molisana, è riuscita a conquistare sia l’affetto che l’odio di social e pubblico. L’affetto nei suoi confronti è nato quando ha partecipato a ‘Temptation Island‘ e si è vista tradire dal fidanzato di allora, Nicola Panico, in diretta televisiva. La giovane ha chiesto il confronto al falò e lo ha lasciato. Qualche settimana dopo, tuttavia, la produzione aveva mostrato che la coppia si era riconciliata e stava cercando di rimettere in piedi il rapporto.

Passa qualche mese e Sara annuncia la definitiva rottura con Nicola. Maria De Filippi le offre la possibilità di diventare una tronista di ‘Uomini e Donne‘ per cercare il vero amore. Il percorso all’interno del programma l’aveva portata a stringere il rapporto con un corteggiatore, ma prima che finisse il programma è scoppiata la bomba. Sara, infatti, era ancora fidanzata con Nicola e aveva nascosto a tutti la relazione per poter partecipare al programma.

Sara Affi Fella diventa mamma e dimentica le polemiche: “Sono rinata”

Improvvisamente tutto l’affetto e la simpatia del pubblico e dei social si sono tramutati in odio. Per un lungo periodo Sara ha dovuto interrompere la sua attività social poiché ad ogni post che pubblicava seguiva un’interminabile serie di insulti. Il periodo di crisi è stato superato dalla star di Instagram quando ha incontrato il suo attuale fidanzato, il calciatore Francesco Fedato. Tra i due la relazione è andata subito a gonfie vele e adesso aspettano un bambino che dovrebbe nascere a settembre.

Dopo aver ricevuto la notizia della gravidanza, Sara Affi Fella ha letteralmente cancellato il passato, le polemiche e le critiche. A spiegarlo è lei stessa al settimana ‘Nuovo’: “Il mio cuore scoppiava di gioia, non riuscivo a smettere di piangere. Quel giorno sono rinata, non mi sono mai sentita così felice, non mi importava di nulla, c’eri solo tu nei miei pensieri”.