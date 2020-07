Sabrina Salerno, lo scatto hot fa venire i bollenti spiriti ai fan

Sabrina Salerno fa impazzire i suoi fan con uno scatto decisamente sexy che mette in bella mostra il suo prosperoso décolleté.

Chiunque sia cresciuto negli anni ’80 o sia stato un appassionato dei “B-Movies” italiani, ricorderà con un certo grado di nostalgia le performance di Sabrina Salerno. La splendida attrice e cantante è stata per tutto un decennio un simbolo di sensualità in Italia, ma anche nel resto del mondo. I suoi lineamenti tipicamente mediterranei, il suo sguardo profondo ed un fisico da pin-up, hanno fatto innamorare della bella Sabrina gli uomini di mezzo mondo.

La presenza televisiva di Sabrina si è ridotta nel corso del tempo e probabilmente le nuove generazioni non la conoscono. Chi non la vede da tempo potrebbe pensare che con l’età il suo fascino sia andato a sfiorire, ma basta fare un giro sul suo profilo Instagram per capire che non è affatto così. La Salerno rimane una donna di straordinaria bellezza ed ogni sua foto è sommersa di commenti adulatori di fan che la idolatrano.

Sabrina Salerno, il décolleté è ancora da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Non abbasso mai la guardia : sto sempre di vedetta. 😉 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 22 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT



In questo inizio estate Sabrina ha documentato ampiamente le sue gite a mare, sia quando è andata in spiaggia che quando si è concessa un giro in barca. Le numerose foto in costume mettono in mostra un fisico ancora tonico, le cui forme conquistano e ammaliano chiunque le guardi. L’ultimo post, in particolare, ha fatto scatenare la community. Sabrina si è fatta un selfie mentre fa il saluto militare in costume, accanto al quale scrive: “Non abbasso mai la guardia : sto sempre di vedetta”. Più che il gesto, però, i fan sono stati catturati dal suo prosperoso seno ed hanno cominciato a decantare la bellezza della star di ‘Boys’.