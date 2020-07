Un uomo sequestra e sottopone a torture e sofferenze fisiche indicibili due ragazzini rapiti per ripicca. Sospettava che gli avessero rubato dei beni personali.

Dall’Ucraina arriva una storia raccapricciante che riguarda dei ragazzini rapiti e sottoposti a dolorose torture per svariati giorni. Si tratta di due adolescenti, entrambi dell’età di 14 anni, che avevano cercato di mettere a segno un furto in una proprietà privata.

I giovanissimi si erano introdotti all’interno di un capannone nella città di Kryvyi Rih per sottrarre degli attrezzi da lavoro. Il proprietario però li ha notato la cosa e li ha rinchiusi lì, di fatto sequestrandoli per sottoporli alla loro vendetta. E così i due ragazzini rapiti hanno dovuto subire l’ira di quell’aguzzino. Per attirare i giovanissimi, l’uomo, un 36enne, ha utilizzato una scusa. Una volta soli, è riuscito facilmente a soggiogarli picchiandoli e legandoli. E per tre giorni i minorenni sono rimasti lì, impotenti e senza possibilità di reagire. Ed oltre ad essere pestati, non hanno ricevuto neanche alcunché da mangiare e da bere.

Ragazzini rapiti, il sequestratore li ha sottoposti a dolorose punizioni corporali

Il loro sequestratore li aveva legati con una corda ed aveva posto dei sacchetti di plastica sulle loro teste. I pestaggi avvenivano con una mazza da baseball e ad uno dei due giovanissimi manca anche un pezzo di orecchio. All’altro invece sono state trovate ferite alle dita dei piedi, dopo un tentativo di amputazione. Per fortuna la polizia ha infine fatto irruzione, liberando i ragazzini ed arrestando l’autore di quelle torture. Le vittime sono attualmente ricoverate in ospedale con diverse ferite su tutto il corpo. Ci vorranno settimane prima di una loro piena guarigione.

