Episodio tragico in cui una ragazza muore dopo essere finita sotto ad un treno. La tragedia avviene di mattina prestissimo all’improvviso.

Una ragazza muore investita da un treno e famiglia ed amici restano comprensibilmente sconvolti da questa tragedia. La vittima si chiamava Jasmine Morris.

Lei aveva appena 16 anni, era bellissima e chiunque ha avuto la fortuna di conoscerla la descrive come molto dolce e dal cuore d’oro. La tragedia è successa nella regione inglese del Kent, nel corso della giornata di mercoledì 22 luglio 2020, nei pressi della città di Swanley. Jasmine è morta sul colpo, devastata dal violentissimo impatto con un convoglio in arrivo alle 06:00 del mattino ora locale. La polizia ha aperto una indagine su questo evento drammatico, ma sin da subito gli inquirenti hanno ritenuto il fatto come non sospetto. Ed attribuiscono il tutto ad una fatale casualità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ragazza muore, treno la investe uccidendola di colpo

Subito erano intervenuti i soccorsi medici, ma per Jasmine non c’è stato niente da fare. Sono tantissimi nel frattempo i messaggi di lutto e di cordoglio che stanno fioccando sui social network per onorare e ricordare la 16enne morta così tragicamente. Purtroppo non è la prima volta che accade un avvenimento di questa portata. Anche in Italia non poche volte si sono verificate tristi situazioni simili. E spesse volte i protagonisti loro malgrado coinvolti sono dei giovanissimi. Ad esempio, in più di una circostanza è successo che a finire sotto ad un treno di colpo fossero degli adolescenti o comunque delle persone di età molto giovane. Distratte dal fatto di ascoltare musica con gli auricolari senza accorgersi del treno in arrivo di corsa.