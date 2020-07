Raffaella Fico completamente nuda: lo scatto hot fa impazzire i follower

Le luci dei riflettori sono tutte puntate su Raffaella Fico. L’ex gieffina ha deciso di far parlare di sé con uno scatto che lascia poco all’immaginazione.

L’ex compagna del calciatore Mario Balotelli, Raffaella Fico, è tornata sui social con uno scatto più sexy che mai. La foto ha già fatto impazzire il web, per la donna infatti è stata subito pioggia di like e commenti. scopriamo insieme di che cosa si tratta.

L’ex gieffina ha utilizzato il social più in voga del momento per postare il suo ultimo seducente scatto. La donna posa completamente senza vestiti, lasciando veramente poco all’immaginazione. Il nuovo amore sembrerebbe aver risvegliato in Raffaella la voglia di ammaliare e sedurre il proprio pubblico.

Coperta solo da un velo di schiuma: è così che lo scatto postato poche ore fa raffigura la Fico. Bella come non mai e maliziosa, la donna posa nella vasca da bagno, a gambe aperte, coprendo il seno con le mani, completamente nuda. I capelli bagnati le scendono lungo il corpo, e lo sguardo seduttore si riflette nello specchio. La foto fa completamente impazzire i fan, che possono ammirare interamente il fascino del suo corpo sinuoso.

Il piccantissimo scatto di Raffaella Fico: chi si cela dietro all’obiettivo?

Dopo l’ultima foto pubblicata su Instagram da Raffaella Fico, la domanda sorge spontanea. Chi si nasconde dietro all’obiettivo? Le indiscrezioni parlano di Giulio Fratini, il suo nuovo compagno. La donna è già stata infatti recentemente fotografata in pose bollenti da quest’ultimo, mettendo in mostra sui social il fisico e le curve mozzafiato. I sospetti sono dunque tutti indirizzati sulla nuova fiamma della donna, potrebbe essere proprio lui il fortunato fotografo.