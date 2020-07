Milan Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Milan e Atalanta apre la 36esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera 24 luglio alle 21.45 si apre la 36esima giornata della Serie A TIM con il match tra Milan e Atalanta. Le due squadre sono quelle che meglio di tutte hanno fatto dopo la ripresa del campionato, fermo per tre mesi causa lockdown Coronavirus.

Sono riuscite infatti a raggiungere agevolmente i loro obiettivi, ovvero per i padroni di casa la qualificazione alla prossima Europa League e per gli ospiti bergamaschi la riconferma in Champions League, dove peraltro in questa edizione sono in Final Eight.

Milan Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, canali 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Per il Milan, negli ultimi anni, l’Atalanta ha rappresentato una sorta di bestia nera, soprattutto a San Siro. I rossoneri infatti non battono i bergamaschi in casa da ben sei anni, dal 2014. Si tratta della serie negativa più lunga, tra le squadre affrontate dal Milan tra le mura amiche. La sfida è anche tra i due allenatori: 17 i precedenti in Serie A, con 7 vittorie di Pioli e 6 di Gasperini.

Pioli e Gasperini hanno ultimato le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini