Mara Venier, video a tradimento: si vendica così del marito Nicola

I loro scherzi stanno divertendo tutti i fan. Si tratta di clip girate a tradimento da Nicola Carraro. Mara Venier ha però deciso di vendicarsi.

La coppia composta dalla Mara Venier e Nicola Carraro ha deciso di regalare qualche sorriso al pubblico nelle ultime settimane. I due stanno infatti divertendo i fan con dei teneri e simpatici scherzi.

Nicola ha deliziato il pubblico con dei video girati a tradimento che hanno tutti come protagonista la moglie Mara. Le clip messe in circolazione sono numerosissime, e alcune risalgono al periodo addirittura precedente a quello del lockdown. La donna non è però rimasta a guardare, e ha sorpreso il compagno ripagandolo con la stessa moneta.

Arriva dalla macchina di Mara e Nicola la vendetta della regina della Domenica della televisione italiana. I due sono diretti a Viareggio, ed è un filmato a documentare il viaggio. La telecamera stavolta è però in mano a Mara che, sorniona e ironica, dopo essersi ripresa, sposta l’inquadratura di nascosto sul marito, intento a guidare e completamente assorto nei suoi pensieri.

I famosi video girati a tradimento dal marito non sono una novità per le Venier. La donna ha infatti spesso raccontato al pubblico degli scherzi subiti. Durante alcune dichiarazioni ha addirittura apostrofato scherzosamente Nicola con parole poco carine, che hanno però immediatamente infiammato il web e di cui si è parlato per giorni.

Nicola Carraro e la passione per i video girati alla moglie

Nicola Carraro ha scoperto nella telecamera un divertentissimo hobby. La protagonista indiscussa dei suoi video è sempre l’amatissima moglie Mara Venier. Attraverso le sue clip abbiamo infatti visto la donna nel periodo di rottura della gamba, in quello di convalescenza, e successiva guarigione. C’è tanto amore nascosto dietro ai filmati girati dall’uomo, che ha inevitabilmente sciolto il cuore di tutti i fan.