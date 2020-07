Maddalena Corvaglia torna single: finita la storia con Alessandro

La storia d’amore tra Maddalena Corvaglia e l’imprenditore Alessandro sembra essere giunta al capolinea, la showgirl mantiene il silenzio stampa.

Da qualche mese a questa parte girano rumor sulla presunta crisi sentimentale tra Maddalena Corvaglia e l’immobiliarista Alessandro. Le voci di corridoio erano alimentate dal fatto che i due non pubblicavano foto insieme da diversi mesi. Se inizialmente questa assenza era giustificata dal lockdown e dall’impossibilità di vedersi, finito il divieto la motivazione è venuta a cadere. Nonostante le continue indiscrezioni nessuno dei due ha mai voluto commentare, né per smentire né per confermare.

La conferma è giunta nelle scorse ore dal settimanale ‘Diva e Donna’ che nell’ultimo numero dà per certa la rottura tra i due. In questi giorni l’ex velina si è trasferita da Milano (città in cui vive da 9 anni) in Puglia per le vacanze estive insieme alla figlia Jaime. Tra le due c’è un rapporto molto stretto che diventa sempre più forte ogni anno che passa. Possibile che proprio il legame intenso con la figlia abbia portato la showgirl a rivedere il proprio rapporto con il fidanzato.

Periodo complicato per Maddalena Corvaglia

Dal punto di vista meramente affettivo, questo è un periodo complesso per l’ex velina. Qualche tempo fa, infatti, la showgirl pugliese ha avuto un diverbio con l’ex collega e amica Elisabetta Canalis. Le due erano rimaste molto amiche dopo la fine del programma e qualche tempo fa avevano anche aperto una palestra insieme a Los Angeles. A fare capire che tra loro c’era stato un diverbio è stata proprio la Canalis, anche se non ha voluto spiegarne il motivo. Come nel caso della presunta fine del fidanzamento, anche in questo Maddalena ha preferito mantenere il silenzio stampa.