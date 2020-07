Livorno Crotone serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Livorno e Crotone è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera torna la serie BKT con la giornata numero 36 del campionato, che può essere seguita anche per gli abbonati a Dazn. Alle 18.45 di oggi c’è la partita tra Livorno e Crotone, due squadre che hanno ambizioni di classifica diverse.

Infatti, il Livorno è anzitempo retrocesso in Lega Pro, essendo mestamente fanalino di coda del campionato cadetto, mentre gli ospiti del Crotone già oggi potrebbero festeggiare il loro ritorno in Serie A TIM.

Livorno Crotone: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Armando Picchi di Livorno sarà visibile anche in chiaro su Raisport + HD (57 del digitale terrestre) e Raisport (58). Il match valido per la serie BKT è anche su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Il fischio di inizio è alle ore 18.45 di oggi venerdì 17 luglio.

Livorno Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le squadre che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio in Toscana:

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Boben, Marie-Sainte, Bogdan; Morelli, Trovato, Bellandi, Awua, Porcino; Murilo, Pallecchi. Allenatore: Antonio Filippini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.