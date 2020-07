Il chitarrista dei Rolling Stones, Keith Righards, perde l’ex genero, Dominic Jennings. Quest’ultimo ha vissuto una esistenza turbolenta, violenta la sua fine.

Lutto per Keith Richards. Il 76enne chitarrista dei Rolling Stones, dei quali è anche uno dei membri fondatori, ha perso il suo ex genero Dominic Jennings. Quest’ultimo, 45 anni, è morto in seguito ad un incidente. L’uomo è finito sotto ad un treno.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli | seduzione e fascino come nessuna | FOTO

Poco prima di questo tragico episodio Jennings aveva dovuto affrontare delle accuse di molestie da parte di alcune ragazzine che lo avevano tacciato di averle spiate sotto la gonna. L’ormai defunto Dominic aveva sposato Angela Richards in passato, con il loro matrimonio durato 15 anni, dal 1998 al 2013. A Chichester, in Inghilterra, un treno lo ha investito nella mattina di mercoledì 22 luglio 2020, con l’uomo deceduto sul colpo. In merito alla controversa vicenda delle molestie, un amico dell’ex genero di Keith Richards sostiene che si sia trattato soltanto di un malinteso. Ma una persona che avrebbe assistito all’accaduto aveva scritto su Facebook di avere riconosciuto Dominic Jennings e di avere sentito il 45enne parlare con delle minorenni, chiedendo loro di seguirlo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> X Factor, Emma Marrone non ci sta e chiarisce: “Non l’ho tradita”

Keith Richards, la caduta in disgrazia dell’ex genero Dominic Jennings

Il post accusatorio, comparso su Facebook, non è più disponibile. Ma il tabloid inglese ‘Mirror’ sostiene che in esso si poteva leggere che Jennings avrebbe desistito dopo che uno dei presenti aveva chiamato la polizia, dandosi alla fuga. Angela Richards, sempre a mezzo social, si è limitata a dire che il suo ex marito era in una fase critica da molto tempo. “Non avevo intenzione di commentare quanto successo. Ma la famiglia del mio ex marito ha cercato in tutti i modi di aiutarlo, solo che lui non ha mai accettato”. Soffriva di dipendenza da droga ed alcolici. Il matrimonio tra Dominic ed Angela fu costosissimo e vide tra gli invitati Kate Moss e Ronnie Wood, che è un altro degli Stones. Poi, dopo la separazione, Jennings ha tirato avanti lavorando come carpentiere. La polizia ad ogni modo non ritiene che si tratti di un suicidio e ha etichettato il caso come “non sospetto”.

LEGGI ANCHE –> Gabriel Garko e Gabriele Rossi, il gossip: “Sono tornati insieme”