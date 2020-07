Tragedia incidente Mykonos. Una giovane italiana perde la vita dopo un incidente stradale che coinvolge una vettura con a bordo diversi altri ragazzi.

Arriva una terribile notizia dall’estero, con un incidente a Mykonos a seguito del quale è morta una nostra giovane connazionale. La ragazza perita a seguito di questa disgrazia aveva all’incirca 18 anni ed era originaria di Perugia. Si trovava in vacanza sulla rinomata isola greca in compagnia di diversi amici. L’incidente a Mykonos si è verificato in strada, con una vettura presa a noleggio dal gruppo che è finita con lo schiantarsi. Non si conoscono ancora i dettagli di questa tragedia. La disgrazia è avvenuta nel corso della scorsa notte. I giovani italiani avevano noleggiato in totale due vetture.