Grande Fratello Vip, arrivano Giada e Patrizia De Blanck

Prosegue il totonomi riguardo il Grande Fratello Vip, in partenza a settembre: dopo Pinina Garavaglia, ecco Giada e Patrizia De Blanck.

Non si ferma il totonomi in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il settimanale Nuovo fa il nome di altre due nobili che si aggiungono a quello circolato nelle scorse ore della Contessa Pinina Garavaglia, diventata Art Director di numerosi appuntamenti mondani.

Alla nobildonna rock, party planner nota anche all’estero, potrebbero aggiungersi anche due altri volti nobili e nello stesso tempo televisivamente noti. Parliamo di Giada e Patrizia De Blanck, che sono un po’ sparite dalla tv negli anni.

Chi sono Giada e Patrizia De Blanck e il mondo del reality

Per la contessa e sua figlia, questo è di fatto un ritorno nel mondo del reality show, a diversi anni di distanza dell’Isola dei Famosi. La figlia Giada partecipò addirittura alla prima edizione, quella del 2003, chiudendo seconda dietro Walter Nudo e davanti ad Adriano Pappalardo. La madre Patrizia vi partecipò nel 2008, nell’edizione vinta da Vladimir Luxuria davanti a Belen Rodriguez.

Poi Patrizia De Blanck è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, per un confronto/scontro con la Marchesa d’Aragona. Ora le due potrebbero tornare ai reality e secondo quanto sostiene il settimanale ‘Nuovo’ la contessa avrebbe chiesto 100mila euro. La produzione del Grande Fratello Vip li concederebbe, ma a patto di far rientrare entrambe in quella cifra.