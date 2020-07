Gino Bramieri, chi era il figlio Cesare Bramieri morto nel 2008

Cesare Bramieri è stato il figlio di uno dei protagonisti più importanti e amati della televisione italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Cesare Bramieri è stato il marito di Lucia Bramieri, una delle concorrenti del Grande Fratello 2018, ma soprattutto il figlio del grande comico, attore e cantante Gino Bramieri. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Cesare Bramieri

Cesare Bramieri era l’unico figlio del grande Gino, nato dal matrimonio di quest’ultimo con Maria Barbieri, da cui l’artista si separò nel 2006, dopo 40 anni di amore. E’ stato un attore: tra i suoi film si ricordano Taxi Girl e Ride bene… chi ride ultimo (1977). Nel 1994 Cesare ha sposato Lucia Merisio, vivendo con lei la più grande e intensa storia d’amore della sua vita. Lei è gli è sempre rimasta accanto (nonostante alcune ruggini con l’ultima compagna del comico, Angela Baldassini), nel vano tentativo, come disse appena entrata nel GF 15, di “dribblare la morte”. Sul suo profilo Instagram sono presenti molte fotografie che ritraggono Cesare con lei e il padre.

Cesare Bramieri è morto il 12 gennaio 2008, a 59 anni, dopo una lunga malattia (un cancro incurabile) e oggi riposa al Cimitero Monumentale di Milano. Due anni prima di morire, Cesare aveva svelato di essere stato a lungo uno spettatore anonimo degli spettacoli del padre: da piccolo, infatti, si nascondeva dentro la buca dell’orchestra per vederlo in scena. Molto si è detto tanto circa il rapporto tra Gino e Cesare Bramieri: secondo alcuni, tra loro ci sarebbe stata ben più di un attrito; ma tali voci non sono mai state confermate.

