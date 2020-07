Emma Marrone a X Factor, la verità su Maria De Filippi: “Ha reagito così…”

Emma Marrone sarà una dei prossimi giudici di X Factor insieme a Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton: ecco tutti i retroscena.

Cosa si aspetta Emma Marrone dalla nuova esperienza in Sky quale giudice di X Factor e dai colleghi Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton? Ne ha parlato la stessa cantante in un’intervista con il Corriere della Sera. “Sono sempre la prima ad essere pronta e mi tocca aspettarli per ore – ha raccontato l’artista pugliese -. Ma con tutti e tre farei un featuring sono mondi diversi che vorrei esplorare. Solo uno? Allora scelgo Manuel. Per una reminiscenza adolescenziale: ho visto molti concerti degli Afterhours, rock puro. E’ tenerissimo, mi piace il suo approccio con le ragazze più̀ giovani. Forse è così perché́ è papà di una splendida bimba. E’ onesto e diretto nei giudizi”.

La nuova avventura di Emma Marrone

Emma Marrone tiene a precisare che “X Factor non è un tradimento ad Amici e nemmeno il taglio del cordone ombelicale” e cita esplicitamente Maria De Filippi ricordando la sua reazione quando le ha detto che Sky l’aveva contattata perché la voleva giudice del programma: “Sono legata a Maria – ha confessato -, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto ‘vai che ce la fai’. Per lei è motivo di orgoglio”. E l’avventura continua…

