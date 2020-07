Coronavirus, la nuova linea: “Quarantena per chi arriva da questi paesi”

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che saranno posti in quarantena tutti i cittadini che abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria negli ultimi 14 giorni.

“Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria”. E’ quanto ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione di un incontro con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale. “Questa misura – ha poi precisato Speranza – è già vigente per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”.

Il nuovo fronte dell’emergenza Coronavirus

Dati alla mano, in Italia lavorano circa un milione di cittadini romeni, in gran parte impiegati nell’edilizia e nei servizi alla persona, come colf e badanti. Proprio per questo la ripresa della pandemia in Romania e Bulgaria, con la conseguente decisione della quarantena, avrà senz’altro un forte impatto su tale settore del lavoro di cura.

In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. Nei Balcani a preoccupare è soprattutto la Romania, dove nelle ultime ore è stato toccato un nuovo picco di contagi giornalieri da Coronavirus con 1.112 casi, con il totale che sale a 41.275, mentre gli ulteriori 25 decessi hanno portato a 2.126 il numero complessivo di vittime.

