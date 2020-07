Coronavirus 24 luglio: calano nuovi contagi, appena 5 morti

Calano i nuovi contagi da Coronavirus oggi 24 luglio in Italia: ieri si sono superati i 300 contagi, appena 5 i morti nelle ultime ore.

Dopo che ieri si sono superati i 300 contagi in un solo giorno e per due giorni consecutivi sono cresciuti gli attualmente positivi, oggi è stata una giornata migliori per quel che concerne la diffusione del Coronavirus in Italia.

In totale nelle ultime 24 ore ci sono stati 252 casi, di cui 53 in Lombardia e 63 in Emilia-Romagna. Pochissimi i morti che sono soltanto 5 nell’ultima giornata di monitoraggio. Le cinque vittime sono così distribuite: 2 in Emilia Romagna, uno in Veneto, Lazio e Puglia.

I dati regionali del Coronavirus oggi 24 luglio

Quest’ultima Regione, dopo diversi giorni a doppio zero, deve confrontarsi con i dati degli ultimi due giorni, con 22 nuovi positivi complessivi. A doppia cifra, ci sono anche Piemonte con 11 casi, Veneto con 30 casi, Lazio con 18 casi, Toscana con 11 casi e infine Trentino Alto Adige con 17 casi, dei quali 16 in provincia di Trento.

Le uniche due Regioni a doppio zero sono Valle d’Aosta e Basilicata, mentre 16 regioni su 20, compresa la Lombardia, non registrano vittime. In molte Regioni, i casi sono in calo oppure stabili rispetto a ieri. Positivo il dato sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 46, cioè 3 in meno rispetto a ieri.