Cormano, sparatoria Eurospin: colpiti una bimba e una guardia giurata

Sparatoria all’Eurospin di Cormano, nell’hinterland milanese: colpiti una bimba e una guardia giurata, le loro condizioni attuali.

Una bambina di 4 anni e un vigilante sono rimasti coinvolti oggi pomeriggio, quando da poco erano passate le 17.30, in una sparatoria al supermercato Eurospin di viale Zara, a Cormano, nell’hinterland milanese.

Fortunatamente la sparatoria, epilogo di una rapina, non ha avuto esiti drammatici ed entrambe le persone ferite non sembrano correre pericolo di vita. Molta la paura tra i presenti dopo quanto accaduto oggi pomeriggio nel supermercato.

La dinamica della sparatoria all’Eurospin di Cormano

Stando alla ricostruzione, ad agire nel pomeriggio di oggi è stato un rapinatore solitario, che dopo essersi fatto consegnare il denaro dalla cassiera, ha provato a fuggire. Nel farlo, ha aperto il fuoco, esplodendo secondo quanto si apprende due colpi di pistola, allo scopo appunto di coprirsi la fuga. Quei proiettili vaganti hanno colpito la guardia giurata a una gamba e la bimba di quattro anni, ferita di striscio alla caviglia.

Sconcerto e choc per quanto accaduto oggi all’Eurospin di Cormano, in ogni caso i due feriti non sono fortunatamente gravi. La guardia giurata, un 46enne, è stato portato al Niguarda di Milano in codice giallo, la piccola si trova invece al Buzzi. Sul posto, sono giunti mezzi e uomini del Suem 118, oltre alle pattuglie della Polizia di Stato. Si cerca il rapinatore solitario.